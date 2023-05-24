Министры ряда стран приняли обязательства по декарбонизации внутренних транспортных систем

ЛЕЙПЦИГ /Trend/ - Великобритания, Ирландия, Лихтенштейн, Норвегия, Германия, Корея, Литва, Румыния взяли на себя обязательства по декарбонизации своих внутренних транспортных систем в рамках Парижского соглашения, сообщает в среду Trend.

Соответствующее совместное заявление министров этих стран было сделано в рамках "круглого стола" министров по транспорту и изменению климата на ежегодном саммите Международного транспортного форума, проходящего в Лейпциге 24 мая 2023 года.

"Мы признаем, что выполнение Парижского соглашения будет невозможно без ускоренной декарбонизации транспортного сектора. Не существует пути его достижения, который не включал бы сокращение использование ископаемого топлива в транспортном секторе, и существует настоятельная необходимость в быстром расширении масштабов решений по декарбонизации на всех видах транспорта. С этой целью мы обязуемся разрабатывать и внедрять амбициозные отраслевые стратегии и целевые показатели по декарбонизации внутреннего транспорта. Мы обязуемся привести эти стратегии в соответствие с нашими определяемыми на национальном уровне вкладами в рамках Парижского соглашения и постоянно держать их в поле зрения. Мы призываем все стороны Соглашения сделать то же самое в преддверии 28-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-28 РКИК ООН)", - говорится в заявлении.

Кроме того, министры обязались работать через ответственные учреждения, такие как Международную морскую организацию (IMO) и Международную организацию гражданской авиации (ICAO), для декарбонизации в сферах авиации и судоходства, учитывая тот факт, что выбросы в этих секторах не регулируются рамками РКИК ООН.