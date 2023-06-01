Вугар Байрамов о влиянии введения утилизационного сбора на стоимость автомобилей

БАКУ /Trend/ - Взимание утилизационного сбора при импорте автомобилей приведет к увеличению стоимости автомобилей.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал депутат Вугар Байрамов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по природным ресурсам, энергетике и экологии, экономической политике, промышленности и предпринимательству во время обсуждения изменений в закон Азербайджанской Республики "О производственных и бытовых отходах".

"В европейских странах по вопросам утилизации отходов и утилизации автомобилей действуют два отдельных закона. Было бы целесообразнее, чтобы и у нас этот законопроект был подготовлен и представлен как отдельный закон", - сказал Байрамов.

Отметим, что согласно предложенному изменению в закон "О производственных и бытовых отходах", при таможенном оформлении легковых автомобилей (за исключением раритетных легковых автомобилей и легковых автомобилей, временно ввезенных на таможенную территорию Азербайджанской Республики), ввозимых на таможенную территорию Азербайджанской Республики, с выпуска которых прошло 4 года, а также при проведении государственного технического осмотра транспортных средств, в фонд по утилизации транспортных средств уплачивается утилизационный сбор.