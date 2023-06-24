В Азербайджане увеличилось количество обращений по поводу ущерба, нанесенного полям селями и градом

БАКУ /Trend/ - В последние дни увеличилось количество обращений в Фонд аграрного страхования в связи с ущербом, нанесенным сельскохозяйственным угодьям в результате неустойчивых погодных условий на территории Азербайджана.

Как сообщили в субботу Trend в фонде, в результате ливневых дождей, селей, сильного ветра и града в регионах хозяйствам был нанесен ущерб. Сообщалось, что за прошедший период в Агдамском районе на пшеничные, ячменные и хлопковые поля выпал град, а сильный ветер повалил деревья на полях. От природных явлений пострадали также фермеры Гедабейского, Дашкесанского, Товузского, Гянджинского, Гёйгёльского, Нафталанского, Евлахского, Гусарского, Губинского, Геранбойского, Шабранского, Шекинского, Гахского, Джалилабадского районов.

В результате сильного ветра, ливней, паводков и града пострадало значительное количество хозяйств. Отметим, что больше всего обращений по стране поступило из Шеки-Загатальского, Нагорно-Ширванского и Карабахского экономических районов. Обращения касаются таких страховых предметов, как шторм и град. С начала года в Фонд аграрного страхования поступило более 900 заявлений, более половины из которых были зарегистрированы в мае-июне.

В настоящее время Фонд аграрного страхования застраховал 400 000 гектаров посевных площадей по всей стране. По данным фонда, в связи с произошедшими событиями в регионы были командированы независимые эксперты по аграрному страхованию. В настоящее время идет процесс оценивания причиненного ущерба. Поскольку осенние и весенние посевы являются периодом сбора урожая, окончательная оценка также проводится на ранее поврежденных участках. После завершения этого процесса фермерам будут возмещены убытки.

Фонд аграрного страхования призывает застрахованных фермеров своевременно сообщать о происшествии, осматривая свои участки. Так, согласно подписанному с фермерами договору аграрного страхования лицо, застраховавшее свою ферму, должно в течение 10 дней обратиться в колл-центр 1651, а также в другие соответствующие государственные учреждения, которые должны быть проинформированы о произошедших страховых случаях.