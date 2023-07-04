Казахстанский банк заинтересован в выходе на рынок Азербайджана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" заинтересовано в расширении своей деятельности на рынке Азербайджана.

Об этом сказал Trend советник Совета директоров АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" Айдос Жумагулов.

По его словам, речь идет о возможной интеграции с процессинговыми центрами, эмиссии банковских карт.

Он отметил, что АО рассматривает это направление в Азербайджане и других странах.

"Мы будем тестировать возможности этой интеграции, а также возможности эмиссии банковский карт", - сказал Жумагулов.

Он подчеркнул, что брокерский бизнес АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" присутствует на рынках 16 стран, в том числе в Азербайджане, а клиенты могут в цифровой среде открывать счета в АО и совершать другие операции.

"Мы локализуем брокерский бизнес в третьих странах в соответствии с регуляторикой этих стран. Возможности развития необанкинга (цифровой банк) зависят по большой степени от регулятора, и в каждой стране свои правила. Невозможно повторить одни те же кейсы в разных странах. В Казахстане банки достаточно технологичны и могут строить свои тренды и ведущие решения, которые не опираются на практику решений той же Европы. Финтехи Европы имеют право получить доступ к персональным данным крупных банков и опираются на правила GDPR. Наш бизнес в Европе подстроен под правила их регулятора, в странах СНГ, США и других - под их правила. Предоставление услуг банка в цифровой среде очень удобно с точки зрения адаптации к правилам той или иной страны", - сказал Жумагулов.

По его словам, АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" нацелено на расширение банковского дела за пределами страны.

"История нашего банка - это пока история в Казахстане. Мы смотрим, как мы можем использовать этот опыт и масштабировать его в тех странах, где у нас есть брокеры, возможности сотрудничества с процессинговыми центрами. В частности, мы заинтересованы в выходе на рынок Азербайджана", - добавил Жумагулов.