Эксперты о влиянии фактора землетрясения на рынок недвижимости в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Фактор, связанный с землетрясением, будет иметь последствия, хотя и краткосрочные, для рынка недвижимости.

Об этом сказал Trend во вторник экономист-эксперт Халид Керимли.

По его словам, изменения в мнениях в контексте рынка недвижимости страны начались уже после разрушительного землетрясения в Турции.

"Так, спрос на частные дома будет расти, в результате чего они относительно подорожают. Что касается квартир в многоэтажках, спрос на них, как ожидается, снизится. Это произойдет в краткосрочной перспективе", - отметил он.

Мнение в связи с этим эксперта по имущественным вопросам Эльнура Фарзалиева отличается.

По его словам, землетрясение, произошедшее минувшей ночью, ощущалось в Баку преимущественно теми, кто живет на верхних этажах высотных зданий.

"На рынке недвижимости цены не меняются за один день, и никаких изменений не ожидается. Однако в высотных домах квартиры на верхних этажах будут продаваться не так быстро по сравнению с остальными квартирами. Что касается того, что после землетрясения якобы подорожают частные дома, это дезинформация", - сказал Фарзалиев.

Отметим, что минувшей ночью в Губе, Хачмазе, Шабране, Сиязане произошло землетрясение силой около 6 баллов, в Сумгайыте, на Абшеронском полуострове и близлежащих территориях - 5-4 балла, в Каспийском море, у берегов Азербайджана - 5,5 балла.