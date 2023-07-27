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В Азербайджане со старых автомобилей на таможне будут взимать новый сбор

Экономика Материалы 27 июля 2023 14:30 (UTC +04:00)
В Азербайджане со старых автомобилей на таможне будут взимать новый сбор

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики.

Как сообщает в четверг Trend, в соответствии с изменениями, при таможенном оформлении легковых автомобилей (за исключением раритетных легковых автомобилей и легковых автомобилей, временно ввезенных на таможенную территорию), с момента выпуска которых минуло 4 года, будет взиматься плата за утилизацию в размере, определяемом соответствующим органом исполнительной власти в соответствии с законом Азербайджанской Республики "Об отходах".

Закон вступает в силу с 1 февраля 2024 года.

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