Турция является одним из основных торговых партнеров Азербайджана - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Турция является одним из основных торговых партнеров Азербайджана.

Об этом, как сообщили в четверг Trend в пресс-службе Министерства экономики Азербайджана, сказал министр Микаил Джаббаров в ходе встречи с министром торговли Турции Омером Болатом.

Он отметил, что братские и союзнические связи способствуют развитию экономического сотрудничества и ускорению реализации совместных проектов

"Соглашение о преференциальной торговле между странами и Протокол о внесении изменений в этот документ придают дополнительный стимул укреплению торгового-экономического сотрудничества. Братские государства осуществляют успешное инвестиционное сотрудничество, растет торговый оборот в ненефтяном секторе. Реализуемые при участии Азербайджана и Турции широкомасштабные проекты способствуют диверсификации регионального сотрудничества и меняют положение в регионе", - сказал Джаббаров.

В свою очередь, министр торговли Турции Омер Болат подчеркнул дружественные и братские отношения, а также стратегическое партнерство между имеющими общие ценности странами, затронул вопрос укрепления диалога между деловыми кругами и обратил внимание на значимость реализации в полной мере экономического потенциала.

Стороны также обсудили инициативы по расширению экономического партнерства, возможности сотрудничества в сферах транспорта, туризма, а также в рамках системы современной стандартизации и технического регулирования.

Кроме того, Джаббаров на встрече с главой финансового офиса Президента Турции Гекселем Ашаном обсудил значимость азербайджано-турецкого единства для экономического партнерства, поощрение взаимных инвестиций и возможности сотрудничества в сфере поддержки предпринимательства.

Были отмечены успешное развитие торгово-экономического сотрудничества и реализуемые при участии обеих стран глобальные и региональные проекты. Сотрудничество в сферах экономики, торговли, финансов, страхования, транспорта и энергетики вносят вклад в диверсификацию экономик Азербайджана и Турции. Стороны подчеркнули, что совместная деятельность и тесное сотрудничество деловых кругов внесут вклад в дальнейшее углубление отношений и повышение торгового оборота и объема инвестиций.