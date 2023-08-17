Названо число созданных рабочих мест на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2023 года на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана было создано 623 новых рабочих места.
Как сообщили в четверг Trend в Государственном комитете статистики Азербайджана, за первые 6 месяцев 2023 года наибольшее число новых рабочих мест было создано в Лачине и Шуше. Так, за отчетный период в Лачине было открыто 328 новых рабочих мест, а в Шуше -177.
|Освобожденные районы
|Число новых рабочих мест
|Лачин
|328
|Шуша
|177
|Ходжавенд
|32
|Джебраил
|28
|Кяльбаджар
|19
|Агдамский район
|18
|Физули
|13
|Ходжалы
|5
|Губадлы
|2
|Зангилан
|1