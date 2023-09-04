Посредством Баргушадчайского водохранилища будет орошаться 8,8 тыс. га земель

БАКУ /Trend/ - Подготовка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации по строительству Баргушадчайского водохранилища началась 24 ноября 2022 года и должна быть завершена к 24 сентября 2024 года.

Об этом сказал Trend в понедельник представитель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Дильгам Шарифов.

По его словам, объем водохранилища составит 67 миллионов кубометров.

"25% работ выполнено. Разрабатываются альтернативные предложения по обеспечению населения питьевой водой из водохранилища. Со строительством на территории Губадлинского района Баргушадчайского водохранилища и магистрального оросительного канала планируются орошение около 8,8 тыс. га новых земельных площадей в Губадлинском, Зангиланском и Джебраильском районах и подпитка канала, отходящего от гидроузла "Девичья башня", а также обеспечение качественной питьевой водой населения в Бейлаганском, Имишлинском, Саатлинском, Сабирабадском районах", - сказал Шарифов.

Отметим, что для обеспечения водой указанных районов, с учетом сложных геологических условий, в качестве оптимального варианта было принято решение о создании Баргушадчайского водохранилища на территории выше города Губадлы, вблизи села Бахтияр. В случае подачи воды из водохранилища по напорному трубопроводу будет возможна установка трех гидроэлектростанций общей мощностью 30 мегаватт.