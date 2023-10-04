Азербайджан и Туркменистан намерены увеличить объем торговли между странами

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Туркменистан обсудили возможности увеличения объемов торговли между двумя странами.

Как сообщает в среду Trend, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети "X".

"В рамках визита в Туркменистан мы вместе с коллегами провели встречу с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии Азербайджан-Туркменистан Батиром Атдаевым. В ходе беседы мы оценили возможности увеличения объемов торговли между двумя странами, организации предстоящего заседания Комиссии и развития сотрудничества между деловыми кругами двух стран.", - говорится в публикации.

Отметим, что товарооборот между Азербайджаном и Туркменистаном в январе - августе 2023 года составил 644,767 миллиона долларов США (рост в 2,7 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года). На экспорт приходится 56,622 миллиона долларов, импорт - 588,145 миллиона долларов.