Долларизация падает, поскольку растет доверие к манату - Талех Кязымов

БАКУ /Trend/ - Согласно требованию Центрального банка, ликвидность банков не должна быть ниже 30 процентов. Сегодня этот показатель составляет 60 процентов.

Об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов, сообщает Trend.

"Наши банки работают с достаточно высокой ликвидностью. Одним из рисков в финансовом секторе является риск долларизации. В 2015 году показатель долларизации составил 85 процентов. Сегодня он составляет 37 процентов. Это тоже довольно большое достижение. Каждый месяц этот показатель падает, потому что доверие населения к манату растет с каждым днем", - отметил он.