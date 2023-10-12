В Азербайджане сократилось производство мяса птицы

БАКУ /Trend/ - За январь-сентябрь 2023 года на птицеводческих предприятиях произведено 57,5 тыс. тонн мяса птицы в живом весе и 764,5 млн яиц.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госкомстат Азербайджана, по сравнению с соответствующим периодом 2022 года производство мяса птицы снизилось на 2,9%, а производство яиц увеличилось на 27,5%.

В январе-сентябре прошлого года на птицеводческих предприятиях было произведено 59,2 тыс. тонн мяса птицы в живом весе и 599,4 млн. яиц.

Отметим, что в целом по этим предприятиям общее поголовье птиц составило 11523,5 тыс. голов, в январе-сентябре от каждой несушки было получено в среднем 194 яйца.