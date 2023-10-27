Фонд аграрного страхования Азербайджана начал страховые выплаты фермерам и хозяйствам

БАКУ/Trend/ – Фонд аграрного страхования Азербайджана, осуществляющий страхование сельхозугодий и хозяйтсв в Азербайджане, приступил к выплате ущерба фермерам и хозяйствам в связи с происшествиями и зарегистрированными убытками в течение 2023 года.

Как сообщили в пятницу Trend в фонде, страховые выплаты покроют ущерб, нанесенный сельскохозяйственным полям в результате происшествий, произошедших в течение 2023 года.

Сюда относятся все риски, которые покрываются Фондом аграрного страхования: град, пожар, землетрясение, оползень, ураган, шторм, сель и наводнение, ливень, молния, изморози, снегопады, выпадающие сверх нормы, действия третьих лиц.

По данным фонда, уже начата рассылка СМС-уведомлений фермерам и хозяйствам, документы которых утверждены. Лиц, получивших СМС-уведомление, просят предоставить свои документы для осуществления платежа.

По данным Фонда аграрного страхования, в течение 2023 года поступило около 9 тысяч обращений в связи с происшествиями. Большая часть обращений связана с происшествиями, вызванными последствиями урагана, сели, наводнения, града и так далее.

"Страховые случаи зафиксированы во всех регионах страны и по большинству видов культур, застрахованных в Фонде аграрного страхования. Больше всего заявок было зарегистрировано на посевы пшеницы, ячменя, хлопка и кукурузы.

Фондом аграрного страхования создан резерв в необходимом объеме для осуществления выплат по происшествиям, произошедшим с начала года до настоящего времени. Финансовые возможности фонда достаточны и позволяют покрывать все зарегистрированные и подтвержденные страховые случаи", - говорится в сообщении фонда.

Отметим, что Фонд аграрного страхования, который начал свою деятельность Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 19 августа 2019 года, осуществляет страхование хозяйств растениеводства, животноводства и аквакультуры (рыбоводства).

С момента начала деятельности выплаты фонда фермерам и хозяйствам ежегодно увеличиваются. В 2021 году фондом было произведено страховых выплат на 1,2 миллиона манатов, в 2022 году - на 2,4 миллиона манатов, в 2023 году эта цифра увеличится еще больше.

Перечень продуктов и рисков, покрываемых Фондом аграрного страхования, регулярно расширяется, и в настоящее время фонд защищает посевы по 41 виду растений от 28 видов рисков.

Для поддержки аграрного сектора и фермеров 50 процентов аграрных страховых взносов оплачивает государство.

Подробную информацию об услугах, застрахованных продуктах и рисках, которые несет Фонд аграрного страхования, можно найти на официальном сайте фонда (asf.gov.az) или же получить в колл-центре, позвонив по номеру "1651".