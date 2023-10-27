БАКУ /Trend/ - Назван объем средств, выделенных на здравоохранение в Азербайджане в 2024-2027 годах, сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным министерства финансов Азербайджана, в рамках среднесрочного бюджета на 2024-2027 годы, в Азербайджане планируется выделить 1,871 миллиарда манатов на здравоохранение в 2024 году, 2,098 миллиарда манатов в 2025 году, 2,208 миллиарда манатов в 2026 году и 2,313 миллиарда манатов в 2027 году.

Отмечается, что создание доступной, качественной и современной системы здравоохранения для всех, независимо от возраста, социального статуса и места жительства определено одним из приоритетных направлений расходов на 2024-2027 годы.

Сообщается, что для реализации этого направления в регионах и городах будет развиваться современное медицинское обслуживание, будут построены новые парки и заповедники для отдыха и занятий спортом. Таким образом, за счет качественного здравоохранения и здорового образа жизни будет достигнуто увеличение средней продолжительности жизни населения, а за счет достижения высоких результатов в области применения современных инноваций в здравоохранении увеличится доля качественных медицинских услуг.

По информации минфина, исходя из опыта, полученного в борьбе с пандемией COVID-19, акцент будет сделан на реализации соответствующих превентивных и профилактических мер в целях усиления уровня готовности финансовой системы и системы здравоохранения Азербайджана к аналогичным пандемиям, которые могут произойти в будущем.

Напомним, что cогласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 2 февраля 2021 года № 2469 определены следующие пять Национальных приоритетов политики социально-экономического развития страны до 2030 года: устойчивая растущая конкурентоспособная экономика, общество, основанное на динамичной, инклюзивной и социальной справедливости, конкурентоспособный человеческий капитал и пространство для современных инноваций, Великое возвращение на освобожденные территории, а также чистая окружающая среда и страна "зеленого роста".