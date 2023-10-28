Бакинский порт призван оптимизировать движение грузов в качестве ключевого звена международных маршрутов - главный операционный директор (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Бакинский порт призван оптимизировать движение грузов как внутри региона, так и в качестве ключевого звена международных торговых маршрутов, соединяющих Азию и Европу.

Как передает в субботу Trend, об этом сказал главный операционный директор Бакинского порта Юджин Сеа (Eugene Seah) в ходе поездки на терминал "Алят" в рамках 42-го заседания Генассамблеи BSEC-URTA в Баку.

"Стратегическое расположение порта делает его центральным узлом для беспрепятственного перемещения товаров через всю Евразию. Кроме того, порт стремится поддерживать современную и передовую инфраструктуру, что позволяет ему оставаться в авангарде технологических достижений, повышая тем самым свои возможности по удовлетворению растущих потребностей морской и логистической отраслей", - подчеркнул он.

Напомним, что Бакинский международный морской торговый порт - крупнейший порт на Каспийском море, расположенный на пересечении транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Через портовые терминалы поддерживаются торговые связи с другими крупными портами Каспийского моря.

С 2023 года осуществляется разработка генерального плана строительства второй фазы порта. По окончании строительства второй фазы мощность порта составит 25 миллионов тонн в год, мощность перевалки TEU-контейнеров — 500 тысяч в год. В 2023 году ожидается ввод в эксплуатацию терминала минеральных удобрений мощностью перевалки 2,5 миллиона тонн в год.