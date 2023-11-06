Названа сумма доходов госбюджета Азербайджана в результате предлагаемых изменений в Налоговый кодекс

БАКУ /Trend/ - В результате предлагаемых изменений в Налоговый кодекс поступления в государственный бюджет составят в целом 42 миллиона манатов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству глава Государственной налоговой службы Орхан Назарли.

Он отметил, что обсуждаемые изменения охватывают здравоохранение, сельское хозяйство, туризм, транспорт и другие сектора.

"За последнее время в Налоговый кодекс были внесены существенные изменения. Основной целью было формирование более либерального, практичного, адресного, поддерживающего предпринимательство, особенно малый и средний бизнес, законодательства. В достигнутых фискальных результатах большую роль сыграли шаги, предпринятые в контексте снижения масштабов теневой экономики, легализации деловой активности и доходов", - сказал Назарли.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!