В Азербайджане возросло доверие к банковскому сектору - Талех Кязымов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане возросло доверие к банковскому сектору и манату. За 9 месяцев текущего года вклады населения в национальной валюте выросли на 15,6 процента, или на 1,1 миллиард и составили 8 миллиардов манатов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов во время обсуждения государственного бюджета на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

"В настоящее время позиция капитала в секторе вдвое превышает минимальный спрос. Расширяется доступ предпринимателей к финансам. За 9 месяцев наш кредитный портфель вырос на 14 процентов, а бизнес-кредиты - на 11 процентов. Бизнес-кредиты составляют 54 процента от общего кредитного портфеля. Доля валютных кредитов снизилась до 19 процентов, что является историческим минимумом. Качество кредитного портфеля удовлетворительное. Уровень нефункционального кредитного портфеля понизился до 3,5 процента", - добавил Кязымов.

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год, по прогнозу, составят 34 173 000 манатов, расходы - 36 763 000 манатов (в том числе централизованные доходы - 33 399 895 манатов, местные доходы - 773 105 манатов, централизованные расходы - 35 980 547 манатов, местные расходы - 782 453 манатов).

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