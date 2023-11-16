В Зангилане проходит 7-е заседание министров транспорта ОТГ

ЗАНГИЛАН /Trend/ - 16 ноября в Зангилане в рамках международной научно-практической конференции "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана" проходит 7-е заседание министров транспорта Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает в четверг Trend, на заседании наряду с министрами присутствуют и их заместители.

Выступая на мероприятии, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев коснулся важности ОТГ с точки зрения развития связей между странами-членами.

Он отметил, что в последние годы связи между тюркскими государствами стали более развитыми, увеличились транзитные перевозки между ними.

Министр подчеркнул, что интерес к Среднему коридору растет, и Зангезурский коридор станет важной частью Среднего коридора.

"Для этого имеются все возможности", - добавил Р.Набиев.

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