Очередное заседание рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям прошло в Шуше (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В городе Шуша состоялось очередное заседание рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям, действующей при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Trend, на заседании была заслушана информация соответствующих структур о проделанной работе по выполнению задач по транспортно-коммуникационной инфраструктуре в «I Государственной программе «Большого возвращения» на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики», реализуемых в настоящее время проектах и предстоящих планах, обстоятельно обсуждены существующие возможности, связанные с реализацией проектов, возникшие трудности и пути их решения.

Заместитель министра цифрового развития и транспорта, руководитель рабочей группы Рахман Гумматов, открывая заседание, отметил, что в План действий Государственной программы включены такие стратегические проекты, как строительство и восстановление автомобильных и железных дорог, строительство новых аэропортов: «Некоторые из них – «Дорога Победы», новая автомагистраль перед въездом в город Лачин, автодорога Физули-Гадрут, Физулинский и Зангиланский международные аэропорты успешно выполнены. Стремительно продолжаются работы по строительству Лачинского аэропорта, в настоящее время выполнено 53 процента работ по проекту».

Заместитель министра добавил, что продолжаются работы по строительству железнодорожных линий Барда-Агдам (47,1 км) и Горадиз-Агбенд (110,4 км). Физический прогресс, достигнутый по проектам, составляет 83 и 44 процента соответственно.

Рахман Гумметов отметил, что в настоящее время согласно графику ведутся строительные работы автомобильных дорог по 17 проектам общей протяженностью 2157 километров, большая часть из них являются дорогами республиканского значения.

Далее замминистра проинформировал о проделанной и запланированной работе по сети телерадиовещания, мобильной связи и фиксированной телекоммуникационной сети на освобожденных от оккупации территориях. По его словам, в настоящее время через восстановленные станции телерадиовещания на территории транслируются 10 теле- и 7 радиопрограмм. Для организации услуг мобильной телекоммуникации установлено 330 базовых станций, в том числе на территориях, освобожденных в результате антитеррористических операций. Услуги телефонной связи и высокоскоростного Интернета предоставляются в Шуше, Лачине, Физули, Зангилане и других территориях.

Рахман Гумметов проинформировал участников заседания об организованных на сегодняшний день через портал Yolumuz Qarabağa автобусных маршрутах в города Шуша, Агдам и Физули. «Всего по данным направлениям выполнено 639 рейсов, освобожденные от оккупации территории посетили 26 226 пассажиров».

Заместитель министра также отметил, что в настоящее время в городе Шуша абонентам на основе новых технологий предоставляются услуги телефонной связи и высокоскоростного интернета, ведутся проектные работы по обеспечению телекоммуникационными услугами строящихся и реставрируемых зданий общественного назначения, проводятся работы по прокладке магистральных и абонентских волоконно-оптических линий в различных направлениях.

В рамках заседания были широко обсуждены вопросы строительства дорожно-транспортной инфраструктуры, организации автотранспорта и службы пассажироперевозок, существующего спроса и возможностей на освобожденных от оккупации территориях, в том числе в городе Шуша.

Заведующий сектором Администрации Президента Азербайджанской Республики Эльмир Велизаде, сотрудник специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Кянан Гулиев, заместитель председателя Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Аваз Годжаев, советник председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Назим Талыбов, а также другие участники рассказали о важности инфраструктурных проектов, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях в соответствии с «I Государственной программой «Большого возвращения», их осуществлении соответствующими структурами путем координации Межведомственным центром, проведении постоянного контроля за мерами противоминной безопасности на территориях, переселение населения во вновь строящиеся жилые массивы и обеспечение занятости и других важным вопросах.

На заседании были приняты решения о принятии совместных мер с соответствующими структурами в связи со своевременной реализацией соответствующих мер, предусмотренных в Государственной программе, а также необходимости применения современных технологий в строительно-монтажных и восстановительных работах на местах и другие вопросы.

В ходе поездки были рассмотрены некоторые реализованные на этих территориях проекты, в том числе состоялось ознакомление с ходом строительства внутренней дорожно-транспортной сети города Шуша, работ по созданию телекоммуникационной сети и организации услуг связи в городе, а также строительства 4-6-полосной альтернативной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.

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