Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Парламент Азербайджана утвердил во II чтении бюджет Фонда страхования от безработицы на 2024 год

Экономика Материалы 21 ноября 2023 17:00 (UTC +04:00)
Парламент Азербайджана утвердил во II чтении бюджет Фонда страхования от безработицы на 2024 год

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Законопроект "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2024 год" обсудили на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, планируется, что в 2024 году доходы и расходы Фонда страхования от безработицы составят 238 миллионов манатов, что на 20,3 миллиона манатов, или на 9,3 процента больше, чем в текущем году.

Доходы Фонда страхования от безработицы на 2024 год в 179,98 миллиона манатов (75,6 процента) будут сформированы за счет взносов по страхованию от безработицы, а 57,95 миллиона манатов (24,4 процента) - за счет неиспользованных до конца текущего года средств.

В следующем году 30,7 процента расходов Фонда будет направлено на финансирование мероприятий по самозанятости, 23,1 процента - содержание органа службы занятости, 18,9 процента - софинансирование заработной платы за услуги в социальной сфере, 14,7 процента - на организацию профессиональной подготовки и дополнительного образования.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и одобрен во втором чтении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости