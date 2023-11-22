БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Таджикистан обсудили расширение торгово-экономических связей, сообщает в среду Trend.

Согласно данным Министерства экономики Азербайджана, на встрече с министром экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода обсуждено поощрение торгово-экономических связей и инвестиций в рамках двухсторонних связей и международных организаций, расширение делового диалога и другие вопросы.

В рамках проходящей в Баку недели СПЕКА министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров провел встречу с министром экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода. Было отмечено, что Азербайджан придает значение развитию экономических связей с Таджикистаном. Прошедшие в рамках недели СПЕКА Экономический форум и встречи способствуют дальнейшему укреплению связей со странами Центральной Азии. Было отмечено наличие большого потенциала для расширения сотрудничества в сферах энергетики, сельского хозяйства, промышленности и по другим направлениям. Такие совместные проекты, как создание агропромышленного кластера, могут внести вклад в экономики обеих стран.

Завки Завкизода отметил, что Таджикистан придает значение развитию экономического сотрудничества с Азербайджаном и поделился видением расширения партнерства по различным направлениям, в том числе в сфере транзита.

На встрече обсуждены перспективы двухсторонних связей и сотрудничества в рамках международных организаций, поощрение торгово-экономических связей и инвестиций и другие вопросы.

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