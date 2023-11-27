БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Таджикистан обсудили интенсификацию торговых связей, сообщает в понедельник Trend.

Согласно данным Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO), исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев встретился с председателем Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан Джамшедом Джумахонзода.

На встрече Юсиф Абдуллаев проинформировал о направлениях деятельности агентства, о работе, проводимой в рамках привлечения ненефтяных инвестиций в экономику страны.

Стороны обменялись мнениями о важности мероприятия "Выставка стран СПЕКА: Региональное сотрудничество во имя устойчивого развития”, проведенного по специальной инициативе Азербайджана в рамках Недели СПЕКА. Был проведен обмен мнениями о перспективах расширения двустороннего экономического сотрудничества, в том числе торгового обмена, в этом направлении была высоко оценена деятельность вновь назначенного Чрезвычайного и полномочного посла Таджикистана в Азербайджане.

В свою очередь, Джамшед Кумахонзаде сообщил, что представленная им организация является крупнейшей в Таджикистане, подробно проинформировал о Торгово-промышленной палате и рассказал о предстоящих изменениях в законе, регулирующем ее деятельность. Председатель палаты отметил высокий уровень организации выставки СПЕКА, и отметил, что данная инициатива служит важной платформой для расширения партнерства между странами.

На встрече была подчеркнута деятельность существующих совместных предприятий, в частности завода по производству композитных труб, открытие которого состоялось в Душанбе в 2021 году. В заключение Джамшед Кумахонзода пригласил азербайджанские компании, организованные AZPROMO, принять активное участие в выставках, проводимых в Таджикистане.

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