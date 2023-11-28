Существуют возможности для диверсификации сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном - Микаил Джаббаров (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Существуют возможности для диверсификации сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал в X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В рамках рабочего визита в Туркменистан мы встретились с заместителем председателя Кабинета Министров, министром иностранных дел Рашидом Мередовым. В ходе беседы мы отметили положительные результаты укрепления отношений между нашими странами. В соответствии с богатым потенциалом двух стран мы отметили наличие благоприятных возможностей для диверсификации сотрудничества", - говорится в публикации.

Напомним, что по данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот страны с Туркменистаном в январе-октябре 2023 года составил 710,388 миллиона долларов США, в аналогичный период прошлого года - 377,243 миллиона долларов. Таким образом, товарооборот между двумя странами вырос на 88,31 процента.

Отметим, что по итогам 2022 года товарооборот составил 535,397 миллиона долларов США.

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