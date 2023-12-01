Использование потенциала "зеленой" энергии освобожденных территорий Азербайджана увеличит объем электроэнергии - эксперт

БАКУ /Trend/ - В последние годы одним из ключевых направлений в энергетической политике Азербайджана является переход к "зеленой" экономике.

Об этом в пятницу Trend сообщил эксперт по энергетическим вопросам Ильхам Шабан. Он также упомянул, что официальный Баку начал реализацию крупномасштабных проектов в этом направлении с 2018 года.

"С 2009 по 2018 годы правительство реализовывало проекты с небольшими объемами электроэнергии, произведенной из альтернативных источников энергии. А после 2018 года изменило направление и стало проводить политику реализации крупных "зеленых" электростанций. Уже в октябре мы стали свидетелями ввода в эксплуатацию солнечной электростанции "Масдар" мощностью 230 МВт. На очереди будет ветряная электростанция ACWA Power мощностью 240 МВт. С вводом в эксплуатацию этих двух станций объемы электроэнергии, получаемой от "зеленой" энергии в Азербайджане, впервые превысят 1 млрд кВт\ч", - сказал эксперт.

Он отметил, что в ближайшие годы удастся увеличить эти объемы в несколько раз за счет использования потенциала "зеленой" энергии освобожденных от оккупации территорий.

"Министерство энергетики планирует ввести в эксплуатацию "зеленую" энергию мощностью 1 880 МВт в ближайшие 4 года. То есть по сравнению с 2023 годом потенциал "зеленой" энергетики увеличится более чем в 8 раз. А все это означает уменьшение выбросов углекислого газа в атмосферу", - добавил И.Шабан.

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