Возобновляемая энергетика вносит большую неопределенность в энергосистемы - президент Франции

ДУБАЙ /Trend/ - Возобновляемая энергетика непостоянна, она вносит большую неопределенность в энергосистемы.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам Всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

"Таким образом, основой нашей стратегии является правильный баланс энергоресурсов, с акцентом на энергоэффективность для снижения потребления. Во-вторых, будет расти как возобновляемая, так и ядерная энергетика. Это обоснование наших обязательств во время данного саммита. Мы обязались удвоить наши инвестиции в энергоэффективность и утроить инвестиции в возобновляемые источники энергии к 2030 году. Кроме того, мы стремимся утроить наши инвестиции в ядерную энергетику к 2050 году", - сказал он.

Макрон отметил, что в марте 2024 года в Бельгии совместно с Международным энергетическим агентством, инвесторами и заинтересованными сторонами состоится крупное мероприятие с целью разработки согласованной стратегии утроения инвестиций в ядерную энергетику к 2050 году.