Парвиз Шахбазов встретился в Дубае с представителями ряда компаний (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Парвиз Шахбазов провел ряд встреч в Дубае в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата-COP28.

Об этом Trend сообщили в минэнерго Азербайджана.

На встрече с исполнительным директором Masdar Мохаммедом Джамилем Аль-Рамахи было подчеркнуто, что сотрудничество с компанией Masdar из ОАЭ по проектам возобновляемых источников энергии мощностью 10 ГВт имеет особое значение для достижения целей Азербайджана по развитию "зеленой" энергетики и сокращению выбросов углерода. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам реализации проектов "зеленой" энергии мощностью 4 ГВт на суше и на море на начальном этапе, а также по вопросам, вытекающим из подписанных в октябре инвестиционных соглашений по солнечным и ветровым электростанциям общей мощностью 1 ГВт. Было отмечено, что в настоящее время осуществляется процесс определения и согласования с соответствующими структурами участков возобновляемых источников энергии на суше и на море. Продолжаются исследования рынка "зеленого водорода" и "зеленого аммиака".

Министр Парвиз Шахбазов также встретился с министром энергетики и нефти переходного правительства Пакистана Мухаммедом Али. На встрече были обсуждены реализация подписанного в июле этого года договора о долгосрочных поставках СПГ в Пакистан, поставки нефтепродуктов и другие важные направления двустороннего энергетического сотрудничества. Было отмечено, что отношения братства и дружбы между нашими странами позволяют осуществлять сотрудничество широкого спектра.

На встрече с президентом комиссии парламента Румынии по окружающей среде и экологическому переходу Вирджилом-Даниэлем Попеску был проведен обмен мнениями о развитии энергетического партнерства между двумя странами.

В рамках мероприятия также состоялась встреча министра энергетики с вице-президентом компании Vestas Мортеном Дирхольмом. На встрече обсуждались взятый Азербайджаном курс на "зеленую" энергетику и перспективы сотрудничества стран по производству ветровых турбин.

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