За 20 лет доходы госбюджета Азербайджана многократно выросли - Вугар Гюльмамедов

БАКУ/Trend/ – За последние 20 лет доходы госбюджета Азербайджана увеличились с 1,2 миллиарда манатов до 34,9 миллиарда манатов, а расходы увеличились с 1,2 миллиарда манатов до 35,9 миллиарда манатов.

Как передает во вторник Trend, об этом говорится в статье председателя Счетной палаты Вугара Гюльмамедова, опубликованной в газете "Azərbaycan".

Гюльмамедов отмечает в статье, что цифры свидетельствуют о 30-кратном росте доходов и расходов бюджета.

"В частности, с 2003 года расходы, связанные с органами национальной безопасности и правоохранительными органами, увеличились более чем в 56 раз - со 155 миллионов манатов до 8,7 миллиардов манатов, а социальные расходы - более чем в 20 раз (с 551,8 миллиона манатов до 11,1 миллиарда манатов). За отчетный период валовый внутренний продукт нашей страны в номинальном выражении вырос в 13 раз", - подчеркнул он.

Напомним, что согласно данным Госкомитета статистики Азербайджана, в январе-октябре 2023 года доходы госбюджета страны превысили 26,412 миллиарда манатов, что на 2,3 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Расходы госбюджета достигли 26,63 миллиарда манатов, что на 14,8 процента превышает показатель периода январь-октябрь 2022 года.

Номинальный ВВП Азербайджана в указанный период составил 100,883 миллиарда манатов.

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