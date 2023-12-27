Mastercard представит новые решения по монетизации в Азербайджане - Авшар Гюрдал (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время глобальная платежная система Mastercard внедрит новые решения для ускорения монетизации на азербайджанском рынке.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend генеральный директор MasterCard по Азербайджану и Турции Авшар Гюрдал.

По его словам, Azericard и Mastercard планируют объединить усилия для реализации ряда проектов, а также изучения лучших мировых и региональных практик для развития карточного бизнеса и финтеха.

"В прошлом году Mastercard и Azericard подписали меморандум о взаимопонимании в рамках стратегического партнерства по монетизации данных. С тех пор мы очень тесно сотрудничаем с нашим стратегическим партнером Azericard для разработки и развития этих решений. Очень скоро мы совместно выведем их на рынок. Конечная цель - помочь нашим партнерам использовать огромные ресурсы данных на этом рынке для принятия более эффективных и действенных бизнес-решений", - сказал он.

Кроме того, Гюрдал отметил, что Mastercard активно работает над активизацией в Азербайджане денежных переводов по мобильному номеру.

По его словам, в настоящее время Mastercard сотрудничает с Международным банком Азербайджана по этому вопросу.

"Masterpass - это решение, которое позволяет клиентам переводить деньги на номер мобильного телефона, переосмысливая привычный процесс. Например, вы можете перевести средства, введя номер мобильного телефона получателя прямо со своего смартфона, не вводя 16-значный код банковской карты человека. Адресаты получат деньги на свой банковский счет, указав только номер телефона. Это значительно упрощает процесс для взаимного комфорта. Мы сделали возможным перевод денег с помощью уже существующей информации - номера мобильного телефона. Информация о банковских картах шифруется в фоновом режиме, а транзакции осуществляются через Masterpass. Безопасность здесь на первом месте. Фактически, мы внедрили Masterpass для упрощения электронной коммерции в Азербайджане. Однако это решение не ограничится электронной коммерцией, оно также будет применимо для денежных переводов. Masterpass будет использоваться не только для операций денежных переводов между азербайджанскими банками, но и для отправки денег на банковские счета, зарегистрированные в Турции и других странах, с использованием номера мобильного телефона. Каких преимуществ стоит ожидать? Денежные переводы как внутри страны, так и за ее пределами будут обрабатываться одинаково, что облегчит жизнь потребителям. В настоящее время мы активно работаем над этим вопросом", - отметил он.

По его словам, после внедрения Open Banking в Азербайджане еще больше малых и средних предприятий получат доступ к кредитам.

'Open Banking является очень важным элементом цифровизации экономики. По сути, это позволяет пользователям контролировать свои данные. Как заявляет Центральный банк Азербайджана, эта услуга скоро станет доступна в стране, и рынок готовится к ее внедрению. Как только Open Banking заработает, мы ожидаем появления выгодных предложений для малого и среднего бизнеса, таких как доступ к кредитам через эту систему и бухгалтерские решения. Примером может служить Великобритания: когда там был внедрен "открытый банкинг", 75 процентов малых и средних предприятий получили доступ к кредитам по сравнению с прежними 50 процентами. Мы ожидаем аналогичного развития событий на азербайджанском рынке. Одним из ключевых преимуществ "открытого банкинга" является доступ к более подробной информации о клиентах, что позволяет банкам и финансовым институтам оптимизировать решения по выдаче кредитов. Второй важный аспект - бухгалтерские решения, позволяющие бизнесу контролировать денежные потоки и работать с наличностью в банках. С точки зрения пользователей, "открытый банкинг" предоставляет доступ к решениям по управлению личными финансами. Теперь можно легко управлять счетами, платежами и инвестициями в других банках из одной точки, что значительно повышает удобство для клиентов", - сказал он.

Гюрдал подчеркнул, что Mastercard в последние несколько лет активно инвестирует в киберпространство.

"Мы приобрели множество компаний, занимающихся кибербезопасностью, в том числе предоставляющих услуги по мониторингу и профилактике. У нас есть решения для обоих сегментов рынка, известные как Cybercrime, Cyberfront и Risk Recon. Эти решения помогают выявлять угрозы, которые могут беспокоить финансовые учреждения, а также их клиентов, включая корпорации. Таким образом, мы предоставляем эти решения нашим банковским партнерам и их клиентам, включая корпорации в различных отраслях", - отметил он.

Говоря о безопасности цифровых платежей, Гюрдал подчеркнул, что платежи, совершаемые по телефону, так же безопасны, как и платежи, совершаемые с помощью банковских карт.

"Уязвимых мест в системе безопасности нет. Однако мы знаем, что число кибератак растет во всем мире. Mastercard поддерживает наших партнеров на местах - эквайринговые компании. Благодаря нашим услугам наши участники (банки, небанковские организации и другие компании, предлагающие продукты Mastercard) могут обеспечить собственную безопасность и, что более важно, безопасность своих акционеров. Мы находим и тестируем решения. Мы внедряем продукты, которые обеспечивают лучшую безопасность в смежных областях", - заключил он.

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