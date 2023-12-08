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В Азербайджане гражданам, имеющим земельные наделы, будет предоставлено новое право

Экономика Материалы 8 декабря 2023 14:57 (UTC +04:00)
В Азербайджане гражданам, имеющим земельные наделы, будет предоставлено новое право

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане граждане, имеющие земельный надел, получат право на получение страховой выплаты по безработице.

Как сообщает в пятницу Trend, данный вопрос нашел отражение в предложенном изменении в закон "О страховании от безработицы", которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

В проекте отмечается, что в закон добавляются основания для расторжения трудового договора, являющиеся основанием для выплаты страхового пособия по безработице

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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