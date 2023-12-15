Названы доходы по портфелю ценных бумаг Азербайджана (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В текущем году доходы по портфелю ценных бумаг Азербайджана увеличились в 2,2 раза, достигнув 442 миллионов долларов.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал директор Департамента статистики Центрального банка Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

По его словам, баланс вторичных доходов на протяжении девяти месяцев был профицитным, однако по сравнению с предыдущим годом он сократился.

"Это также связано с уменьшением объема денежных переводов, поступающих в страну. В прошлом году объем денежных переводов составил 2,8 миллиарда долларов, в этом году - 1,28 миллиарда манатов", - сказал Насиров.

Отметим, что в январе-сентябре текущего года в пятерку стран-лидеров по объему денежных переводов в Азербайджан входят Россия - 829 миллионов долларов, Турция - 115 миллионов долларов, США - 57 миллионов долларов, Грузия - 26,7 миллиона долларов, Великобритания - 25,7 миллиона долларов

Напомним, что объем денежных переводов в Азербайджан в 2022 году увеличился в 3,2 раза - до 3,6 миллиарда долларов. Объем переводов из страны увеличился на 0,5 процента - до 0,7 миллиарда долларов.