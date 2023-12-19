В Азербайджане состоялось очередное заседание рабочей группы по координации и мониторингу

БАКУ /Trend/ - Под председательством министра энергетики Азербайджанской Республики Парвиза Шахбазова состоялось очередное заседание рабочей группы по координации и мониторингу в связи с применением "зеленых" технологий и требований энергоэффективности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, со ссылкой на министерство энергетики, открывший мероприятие вступительным словом министр, отметил, что превращение освобожденных от оккупации территорий в "зеленую" энергетическую зону является одним из основных направлений работ по реконструкции, проводимых под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Также в контексте проведения Азербайджаном 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) была еще раз подчеркнута важность шагов в направлении расширения использования возобновляемых источников энергии.

В соответствии с повесткой дня был заслушан отчет секретариата о мерах, реализованных за истекший с последнего заседания рабочей группы период. Были обсуждены работы, выполненные в таких направлениях, как проведение соответствующих мониторингов на освобожденных от оккупации территориях, внедрение систем отопления, создание демонстрационного павильона "зеленой" энергетической зоны, формирование нормативно-технической базы по применению технологий.

На заседании, наряду с государственными структурами, входящими в рабочую группу, приняли участие представители специальных представительств Президента Азербайджана, юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления", а также Фонда возрождения Карабаха и ОАО "Азеристиликтеджхизат" на освобожденных территориях.

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