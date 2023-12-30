Mastercard активно работает над возможностью денежных переводов по мобильному номеру в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Глобальная платежная система Mastercard активно работает над активизацией денежных переводов по мобильному номеру в Азербайджане.

Об этом в среду сказал в интервью Trend генеральный директор Mastercard по Азербайджану и Турции Авшар Гюрдал.

По его словам, в настоящее время Mastercard сотрудничает с Международным банком Азербайджана по этому вопросу.

"Masterpass - это решение, которое позволяет клиентам переводить деньги на номер мобильного телефона, переосмысливая привычный процесс. Например, вы можете перевести средства, введя номер мобильного телефона получателя прямо со своего смартфона, не вводя 16-значный код банковской карты человека. Получатели получат деньги на свой банковский счет, указав только номер телефона. Это значительно упрощает процесс для взаимного комфорта. Мы сделали возможным перевод денег с помощью уже существующей информации - номера мобильного телефона. Информация о банковских картах шифруется в фоновом режиме, а транзакции осуществляются через "Masterpass". Безопасность здесь на первом месте. Фактически, мы внедрили "Masterpass" для упрощения электронной коммерции в Азербайджане. Однако это решение не ограничится электронной коммерцией, оно также будет применимо для денежных переводов. "Masterpass" будет использоваться не только для операций денежных переводов между азербайджанскими банками, но и для отправки денег на банковские счета, зарегистрированные в Турции и других странах, с использованием номера мобильного телефона. Каких преимуществ стоит ожидать? Денежные переводы как внутри страны, так и за ее пределами будут обрабатываться одинаково, что облегчит жизнь потребителям. В настоящее время мы активно работаем над этим вопросом", - отметил он.

Отметим, что Mastercard – ведущая глобальная технологическая компания, объединяющая более 2,3 миллиарда держателей счетов в 210 странах мира. Организация обладает рыночной капитализацией свыше 390 миллиарда долларов США и входит в топ-10 самых ценных глобальных брендов в мире по версии Kantar 2023.