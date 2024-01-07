БАКУ /Trend/ - В Азербайджане началось применение налоговых льгот на производства фильмов.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook написал член комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.

Он отметил, что согласно внесенным изменениям в Налоговый кодекс, 75 процентов прибыли от предпринимательской деятельности кинематографического предприятия, зарегистрированного в Азербайджане и осуществляющего производство фильмов, а также дубляж, освобождено от налога сроком на три года с 1 января 2024 года.

"Льготы будут действовать в течение следующих трех лет, а также распространяться на предприятия, не являющиеся микропредпринимателями. Следует отметить, что данные льготы включены в статью 106 указанного кодекса (Освобождения и льготы).

Введение этих льгот важно с точки зрения поддержки отечественного кинопроизводства. Хотя в последние годы в этом секторе наблюдалась определенная активность, все еще существуют некоторые трудности с представлением фундаментальных проектов. Новые льготы не только увеличат доходы кинематографических предприятий, но и предоставят им возможности для реинвестирования. Ожидается, что это положительно скажется на развитии киноиндустрии. При всем этом целесообразно дальнейшее расширение сферы налоговых льгот в этом секторе. В частности, необходимо применять стимулы, минимизирующие издержки кинематографических предприятий. Дискуссии в этом направлении будут продолжены", - говорится в публикации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!