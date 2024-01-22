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Обзор валютного рынка Азербайджана за прошлую неделю

Экономика Материалы 22 января 2024 11:31 (UTC +04:00)
Обзор валютного рынка Азербайджана за прошлую неделю

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По итогам прошлой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в понедельник Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

8 января

1,7

15 января

1,7

9 января

1,7

16 января

1,7

10 января

1,7

17 января

1,7

11 января

1,7

18 января

1,7

12 января

1,7

19 января

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0129 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0082 маната и составил 1,8542 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

8 января

1,8587

15 января

1,8637

9 января

1,8625

16 января

1,8561

10 января

1,8584

17 января

1,8482

11 января

1,8660

18 января

1,8522

12 января

1,8662

19 января

1,8508

Средний курс за неделю

1,8624

Средний курс за неделю

1,8542

На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0003 маната и составил 0,0192 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

8 января

0,0186

15 января

0,0193

9 января

0,0186

16 января

0,0194

10 января

0,0189

17 января

0,0193

11 января

0,0190

18 января

0,0190

12 января

0,0192

19 января

0,0191

Средний курс за неделю

0,0189

Средний курс за неделю

0,0192

На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0004 маната и составил 0,0564 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

8 января

0,0571

15 января

0,0565

9 января

0,0568

16 января

0,0565

10 января

0,0567

17 января

0,0564

11 января

0,0567

18 января

0,0564

12 января

0,0565

19 января

0,0563

Средний курс за неделю

0,0568

Средний курс за неделю

0,0564

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