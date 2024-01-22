Обзор валютного рынка Азербайджана за прошлую неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам прошлой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в понедельник Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 8 января 1,7 15 января 1,7 9 января 1,7 16 января 1,7 10 января 1,7 17 января 1,7 11 января 1,7 18 января 1,7 12 января 1,7 19 января 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0129 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0082 маната и составил 1,8542 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 8 января 1,8587 15 января 1,8637 9 января 1,8625 16 января 1,8561 10 января 1,8584 17 января 1,8482 11 января 1,8660 18 января 1,8522 12 января 1,8662 19 января 1,8508 Средний курс за неделю 1,8624 Средний курс за неделю 1,8542

На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0003 маната и составил 0,0192 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 8 января 0,0186 15 января 0,0193 9 января 0,0186 16 января 0,0194 10 января 0,0189 17 января 0,0193 11 января 0,0190 18 января 0,0190 12 января 0,0192 19 января 0,0191 Средний курс за неделю 0,0189 Средний курс за неделю 0,0192

На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0004 маната и составил 0,0564 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 8 января 0,0571 15 января 0,0565 9 января 0,0568 16 января 0,0565 10 января 0,0567 17 января 0,0564 11 января 0,0567 18 января 0,0564 12 января 0,0565 19 января 0,0563 Средний курс за неделю 0,0568 Средний курс за неделю 0,0564

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