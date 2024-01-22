Обзор валютного рынка Азербайджана за прошлую неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам прошлой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в понедельник Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
8 января
|
1,7
|
15 января
|
1,7
|
9 января
|
1,7
|
16 января
|
1,7
|
10 января
|
1,7
|
17 января
|
1,7
|
11 января
|
1,7
|
18 января
|
1,7
|
12 января
|
1,7
|
19 января
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0129 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0082 маната и составил 1,8542 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
8 января
|
1,8587
|
15 января
|
1,8637
|
9 января
|
1,8625
|
16 января
|
1,8561
|
10 января
|
1,8584
|
17 января
|
1,8482
|
11 января
|
1,8660
|
18 января
|
1,8522
|
12 января
|
1,8662
|
19 января
|
1,8508
|
Средний курс за неделю
|
1,8624
|
Средний курс за неделю
|
1,8542
На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0003 маната и составил 0,0192 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
8 января
|
0,0186
|
15 января
|
0,0193
|
9 января
|
0,0186
|
16 января
|
0,0194
|
10 января
|
0,0189
|
17 января
|
0,0193
|
11 января
|
0,0190
|
18 января
|
0,0190
|
12 января
|
0,0192
|
19 января
|
0,0191
|
Средний курс за неделю
|
0,0189
|
Средний курс за неделю
|
0,0192
На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0004 маната и составил 0,0564 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
8 января
|
0,0571
|
15 января
|
0,0565
|
9 января
|
0,0568
|
16 января
|
0,0565
|
10 января
|
0,0567
|
17 января
|
0,0564
|
11 января
|
0,0567
|
18 января
|
0,0564
|
12 января
|
0,0565
|
19 января
|
0,0563
|
Средний курс за неделю
|
0,0568
|
Средний курс за неделю
|
0,0564
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