В Азербайджане усовершенствован механизм применения распоряжений к банковским счетам (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Одно из важных изменений, внесенных в Налоговый кодекс, связано с совершенствованием механизма применения распоряжений к банковским счетам.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в информации Государственной налоговой службы Азербайджана.

Было отмечено, что в случае невыполнения налогоплательщиком своих обязательств в установленный законодательством срок, налоговый орган направляет на его счета в нескольких кредитных или электронных денежных организациях или на несколько счетов в одной кредитной или электронной денежной организации распоряжение о замораживании денежных средств по расходным операциям в объеме 105 процентов от суммы задолженности.

Согласно последней поправке к Налоговому кодексу, в случае, когда распоряжение выдается в отношении счетов налогоплательщика, находящихся в нескольких кредитных или электронных денежных организациях, и сумма задолженности замораживается по любому из счетов налогоплательщика, кредитная или электронная денежная организация, обеспечивающая замораживание этих средств по заявлению плательщика, представляет информацию об этом в налоговый орган в электронном виде. В этом случае на основании данной информации обеспечивается возврат налоговым органом распоряжений на счета, находящиеся в других кредитных или электронных денежных организациях, в течение одного рабочего дня.

Также, в случае выдачи распоряжения на несколько счетов налогоплательщика, находящихся в одной кредитной или электронной денежной организации, и замораживания суммы задолженности по любому из этих счетов, налоговый орган обеспечивает возврат распоряжений по другим счетам в течение одного рабочего дня на основании электронного заявления этой кредитной или электронной денежной организации.

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