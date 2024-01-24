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Начинается строительство нового социального жилья в Баку

Экономика Материалы 24 января 2024 18:34 (UTC +04:00)
Начинается строительство нового социального жилья в Баку

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Государственное агентство жилищного строительства (MIDA) приступит к строительству нового социального жилья в Баку

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на etender.gov.az.

Согласно информации, многоквартирные жилые дома будут построены на земельном участке площадью 2,31 га, расположенном по адресу: Сураханский район, поселок Говсан, 8-й км шоссе аэропорт-Зых, "10 H".

В связи со строительством зданий начинаются работы по подготовке градостроительного обоснования, разработке проекта строительства.

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