Имущество ликвидируемого банка стоимостью 5,3 миллиона манатов выставляется на повторный аукцион

БАКУ /Trend/ - 21 февраля в ООО "Бакинский аукционный центр" состоятся открытые торги по продаже недвижимости ОАО "Техника банк", находящегося в процессе ликвидации.

Как передает в субботу Trend, об этом сообщил Фонд страхования вкладов.

Речь идет о принадлежащих "Техника банк" нежилых площадях, расположенных в Хатаинском районе Баку по адресу проспект Бабека, 12 А: 187,8 кв. метра стоимостью 394 тысяч манатов, 115,9 кв. метра стоимостью 255 тысяч манатов, 188,9 кв. метра стоимостью 397 тысяч манатов, 117,4 кв. метра стоимостью 258 тысяч манатов, два помещения по 185,4 кв. метра, стоимостью 389 тысяч манатов каждое, 4 помещения по 153,2 кв. метра стоимостью 322 тысяч манатов каждое, 8 помещений по 111,5 кв. метра стоимостью 245 тысяч манатов каждое.

Таким образом, общая стоимость выставляемой на аукцион недвижимости составляет 5,33 миллиона манатов.

Отметим, что решением правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) от 1 февраля 2016 года была аннулирована лицензия ОАО "Техника банк" на банковскую деятельность.

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