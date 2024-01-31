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ЦБА назвал прогнозы по профициту счета текущих операций платежного баланса Азербайджана (дополнено)

Экономика Материалы 31 января 2024 13:33 (UTC +04:00)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:24)

БАКУ /Trend/ - По прогнозам Центрального банка Азербайджана (ЦБА), профицит счета текущих операций платежного баланса в 2024 году составит 7-8 миллиардов долларов США.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель ЦБА Талех Кязымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

"Прогнозируется, что среднегодовой профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2024-2025 годах составит 7-7,5 миллиардов долларов", - отметил он.

По его словам, профицит текущего счета платежного баланса в 2023 году по оценкам составил 9-10 миллиардов долларов.

Отметим, что прогноз на 2024 году основан на базовом сценарии и составляет 9-10 процентов от ожидаемого валового внутреннего продукта (ВВП).

Согласно данным Госкомитета по статистике Азербайджана, ВВП страны в 2023 году составил 123 миллиарда манатов, реальный рост экономики оценивается в 1,1 процента.

Напомним, что Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 31 января понизил учетную ставку с 8 до 7,75 процента.

Согласно информации ЦБА, верхний предел процентного коридора был снижен с 9 процентов до 8,75 процента, а нижний - с 6,5 до 6,25 процента.

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