Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 19 февраля

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 19 февраля 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,8323 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на понедельник:

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,8323 1 австралийский доллар AUD 1,1125 1 аргентинский песо ARS 0,002 1 белорусский рубль BYN 0,5195 1 бразильский реал BRL 0,3423 1 дирхам ОАЭ AED 0,4629 1 южноафриканский ранд ZAR 0,09 100 южнокорейских вон KRW 0,1273 1 чешская крона CZK 0,072 100 чилийских песо CLP 0,175 1 китайский юань CNY 0,2362 1 датская крона DKK 0,2458 1 грузинский лари GEL 0,6442 1 гонконгский доллар HKD 0,2174 1 индийская рупия INR 0,0205 1 британский фунт стерлингов GBP 2,145 100 индонезийских рупий IDR 0,0109 100 иранских риалов IRR 0,004 1 шведская крона SEK 0,1628 1 швейцарский франк CHF 1,9295 1 израильский шекель ILS 0,471 1 канадский доллар CAD 1,2611 1 кувейтский динар KWD 5,5214 1 казахский тенге KZT 0,0038 1 кыргызский сом KGS 0,019 100 ливанских фунтов LBP 0,0033 1 малайзийский ринггит MYR 0,3554 1 мексиканский песо MXN 0,0997 1 молдавский лей MDL 0,0954 1 египетский фунт EGP 0,055 1 норвежская крона NOK 0,1618 100 узбекских сомов UZS 0,0136 1 польский злотый PLN 0,4221 1 российский рубль RUB 0,0184 1 сингапурский доллар SGD 1,2638 1 саудовский риал SAR 0,4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2521 1 турецкая лира TRY 0,0551 1 тайваньский доллар TWD 0,0542 1 таджикский сомони TJS 0,1552 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0446 100 японских йен JPY 1,1332 1 новозеландский доллар NZD 1,0441

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