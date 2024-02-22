ООО "Азерпочт" запустило онлайн-службу доставки из США

БАКУ /Trend/ - Служба PostCargo ООО "Азерпочт", которая работает уже более года, начала доставку онлайн-заказов из США.

Об этом в четверг Trend сообщили в ООО "Азерпочт".

"Теперь клиенты могут совершать покупки желаемых товаров на самых популярных торговых онлайн-платформах, функционирующих в США, и доставлять их в страну через PostCargo. Тариф на перевозки между США и Азербайджаном установлен на минимальном уровне, что считается весьма выгодным по сравнению с другими. Отметим, что для доставки товаров через PostCargo в короткие сроки, оперативно осуществляются рейсы из США в Азербайджан", - говорится в сообщении.

Как отмечается, чтобы воспользоваться услугой PostCargo, пользователи могут зарегистрироваться на сайте www.postcargo.az, а также использовать мобильное приложение Postcargo в App Store и Play Market.

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