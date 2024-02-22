Еще ряд российских компаний получил разрешение на экспорт животноводческой продукции в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Еще 11 российскому предприятию предоставлено право экспорта животноводческой продукции, а также кормов и кормовых добавок в Азербайджан, сообщает в четверг Trend.

Согласно данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор), это предприятия по производству мяса птицы, молочной, рыбной, готовой мясной и масложировой продукции, расположенные в Омской, Воронежской, Владимирской, Нижегородской, Ленинградской областях, Краснодарском крае и Республике Башкортостан.

Россельхознадзор отмечает, что в целом в настоящее время в список российских организаций, имеющих разрешение на ввоз животноводческих товаров в Азербайджан, включено 114 объектов.

"Россельхознадзор продолжает работу по расширению перечня организаций из России, имеющих право экспорта в Азербайджан", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что право на экспорт своей продукции в Азербайджан имеют более 1,1 тысячи российских предприятий.

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