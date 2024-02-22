Микаил Джаббаров провел обсуждения с председателем COP26

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу в формате видеоконференции с членом Палаты общин Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии от правящей Консервативной партии, председателем 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) сэром Алоком Шармой.

Как сообщили Trend в министерстве, Микаил Джаббаров подчеркнул успешное развитие сотрудничества с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии в торгово-экономической, энергетической, ненефтяной и других сферах.

Министр предоставил информацию об энергетическом переходе в нашей стране, целях по снижению выбросов газов, проектах возобновляемой энергетики, проделанной работе в направлении экспорта зеленой энергии в Европу, а также о подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP29. Было доведено до внимания, что мероприятие создает хорошие возможности для сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией в сфере возобновляемой энергетики и борьбы с изменением климата. Была отмечена значимость изучения Азербайджаном британского опыта проведения СОР.

Сэр Алок Шарма заявил, что двусторонние связи с Азербайджаном находятся на высоком уровне и между странами существует эффективное партнерство. Он поделился личным опытом председательства в COP и своими взглядами на финансирование как одно из главных ожиданий от COP29.

На встрече обсуждались вопросы по активному сотрудничеству в сфере энергетической трансформации, а также возможности совместной деятельности в рамках COP29.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря 2023 года. Азербайджан примет это мероприятие в ноябре.

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