Еще одна компания стала резидентом Сумгайытского химпромпарка

БАКУ /Trend/ - ООО "Azermirror" получило статус резидента в Сумгайытском химическом промышленном парке.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"ООО "Azermirror" получило статус резидента в Сумгайытском химическом промышленном парке, доведя число резидентов до 40. Компания будет специализироваться на производстве алюминиевых зеркальных листов. С объемом инвестиций около 11 миллионов манатов предприятие намерено обеспечить постоянную занятость для 44 человек", - говорится в публикации.

Отметим, что только в 2023 году статус резидента получили 26 субъектов предпринимательства в промышленных парках Азербайджана, находящихся в управлении Агентства по развитию экономических зон. 7 субъектов предпринимательства получили статус резидента Агдамского промышленного парка, 5 - "Экономическая зона Аразской долины", 8 - Сумгайытского химического промышленного парка, 3 - Пираллахинского промышленного парка, 1 - Гаджигабульского промышленного района, 2 - Сабирабадского промышленного района.

Напомним, что Агентство по развитию экономических зон было создано как государственное юридическое лицо на базе ООО "Сумгайытский химический промышленный парк" Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева "О мерах по совершенствованию управления промышленными парками, промышленными кварталами и агропарками" № 1257 от 22 января 2021 года.

В настоящее время под управлением агентства действуют 6 промышленных парков, 4 промышленных квартала, 51 агропарк и Центр профессионального обучения.

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