В Дашкесане состоялась акция, направленная на сохранение биоразнообразия

БАКУ/Trend/ - Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) «AzerGold» провело в Дашкесанском районе экологическую акцию, направленную на сохранение биоразнообразия.

В рамках акции, приуроченной к «Году солидарности во имя зеленого мира», сотрудники Общества установили кормушки в лесных массивах вокруг месторождения золота «Човдар», а также создали сезонную кормовую базу. Цель – обеспечить кормом птиц, которым трудно найти пищу в зимние месяцы, в частности из-за снежного покрова, поддержать меры по их охране.

Отметим, что предотвращение сокращения биоразнообразия было одной из ключевых тем саммита ООН по биоразнообразию в декабре 2022 года. Данная акция является очередным вкладом Акционерного Общества в экологическую политику, проводимую в нашей стране на государственном уровне и направленную на сохранение богатой флоры и фауны Азербайджана.

Напомним, что ЗАО «AzerGold», как одна из основных государственных компаний-экспортеров, занимающая ведущие позиции в ненефтяном секторе страны своей деятельностью в горнодобывающей отрасли, не только вносит вклад в экономическое развитие, но и постоянно держит в центре внимания цели устойчивого развития в зонах ответственности, оказывает последовательную и системную поддержку мерам по охране окружающей среды. В текущем году Акционерное Общество продолжит проводить акции по посадке деревьев, озеленению и очистке берегов рек в регионах деятельности.