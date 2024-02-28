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В Баку пройдет 13-я сессия Всемирного градостроительного форума

Экономика Материалы 28 февраля 2024 16:09 (UTC +04:00)
В Баку пройдет 13-я сессия Всемирного градостроительного форума

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Тринадцатая сессия Всемирного градостроительного форума пройдет в Баку в 2026 году.

Как сообщает Trend, на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям будет вынесен на обсуждение законопроект об утверждении Соглашения между правительством Азербайджана и Организацией Объединенных Наций о проведении в 2026 году в Баку 13-й сессии Всемирного градостроительного форума (WUF13)

Соглашение будет рекомендовано на пленарное заседание парламента после обсуждения.

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