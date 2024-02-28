Состоялся 12-й Азербайджано-российский межрегиональный форум (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 28 февраля в городе Минеральные Воды Ставропольского края состоялся 12-й Азербайджано-российский межрегиональный форум.

В Кабинете министров сообщили Trend, что в форуме, организованном министерством экономики Азербайджанской Республики и министерством экономического развития России, с азербайджанской и российской стороны приняли участие представители государственных структур, парламентов, органов исполнительной власти, работающие в различных сферах экономики предприниматели и работники прессы.

Форум начал свою работу со встреч в форматах B2B и B2G, посвященных сотрудничеству в сфере МСП, и дискуссий за круглым столом по различным направлениям.

На пленарном заседании, состоявшемся по итогам форума, были зачитаны обращения глав государств Азербайджана и России к участникам форума.

Выступая на заседании, заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, сопредседатель межправительственной государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией Шахин Мустафаев отметил, что азербайджано-российские отношения основаны на принципах взаимного уважения, добрососедства и находятся на уровне стратегического партнерства. Было отмечено, что главы государств придают большое значение развитию политических и экономических связей между нашими странами, и их решительные инициативы сыграли важную роль в расширении связей между странами, превратив форум в авторитетную платформу.

Выступившие на пленарном заседании первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Андрей Яцкин, первый заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Али Гусейнли, первый заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Хлопьянов, заместитель полномочного представителя Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Владимир Надыкто, глава Исполнительной власти Нафталанского района Азербайджанской Республики Вугар Новрузов, глава Исполнительной власти Габалинского района Азербайджанской Республики Сабухи Абдуллаев, первый заместитель генерального директора ОАО "Кавказ.РФ" Андрей Цемахович, председатель Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики Фуад Нагиев, ректор Северо-Кавказского федерального университета Российской Федерации Дмитрий Беспалов и проректор Азербайджанского университета строительства и архитектуры Наргиз Абдуллаева поделились своими мыслями и предложениями касательно развития партнерских отношений между двумя странами.

На встрече, состоявшейся в рамках форума между заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым и заместителем председателя правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком, состоялся обмен мнениями по реализации совместных проектов между нашими странами, потенциале углубления межрегионального сотрудничества и по другим актуальным вопросам.

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