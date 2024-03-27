Достигнута договоренность об установлении связей в страховом секторе между Азербайджаном и Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Достигнута договоренность об установлении связей между Ассоциацией страховщиков Азербайджана и страховым сектором Туркменистана, сообщает в среду Trend.

Согласно данным Ассоциации страховщиков Азербайджана (ASA), исполнительный директор ASA Эльмар Мирсалаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Туркменистан в Азербайджане Гурбанмамедом Эльясовым.

На встрече были затронуты существующие взаимоотношения между двумя странами в различных сферах и подчеркнуто, что впервые между сторонами будет налажено взаимодействие в области страхования.

В ходе встречи исполнительный директор ASA Эльмар Мирсалаев проинформировал посла о проделанной в сфере страхования работе, достижениях и международных связях сектора. Он также рассказал о Страховом Союзе тюркского мира, который был создан по инициативе ASA.

В свою очередь посол затронул важность страховых услуг и высоко оценил проводимую в этом направлении работу, в том числе деятельность Страхового союза тюркского мира.

По итогам встречи было достигнуто соглашение об установлении связей между Ассоциацией страховщиков Азербайджана и страховым сектором Туркменистана.

Отметим, что основная цель ASA - содействие развитию страховых и перестраховочных компаний, действующих в Азербайджане и являющихся членами ассоциации, развитие их социально-экономических, информационных и других программ и расширение научных знаний в этой области.

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