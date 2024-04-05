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ЦБ Азербайджана утвердил "Правила осуществления платежных операций и платежных инструментов"

Экономика Материалы 5 апреля 2024 10:53 (UTC +04:00)
ЦБ Азербайджана утвердил "Правила осуществления платежных операций и платежных инструментов"

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердило "Правила осуществления платежных операций и платежных инструментов".

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим председатель ЦБА Талех Кязымов подписал новое решение.

Таким образом, было отменено решение от 10 июля 2012 года "Об утверждении правил эмиссии и использования платежных карт".

Юридическому департаменту ЦБА поручено в трехдневный срок представить данное решение в министерство юстиции Азербайджана для включения в Государственный реестр правовых актов.

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