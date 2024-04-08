Названы основные финансовые нарушения, допущенные в Госорганизациях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В 2023 году в 27 аудитах соответствия были выявлены нарушения бюджетного законодательства. В качестве наиболее часто встречающихся недостатков в этой сфере можно указать нарушение законов Азербайджанской Республики "О бюджетной системе", "О государственной службе", требований Трудового кодекса, несоблюдение нормативов расходов и процедур.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в отчете Счетной палаты Азербайджана за 2023 год.

Отмечается, что результаты аудитов соответствия показывают, что 23 аудита выявили недостатки в управлении бюджетными средствами. Значительная часть недостатков свидетельствует о недостаточном внимании учреждений к работе по прогнозированию и планированию. Таким образом, спрос на государственные средства не был верно определен, в результате чего спрос на средства неоднократно менялся в течение года, средства не использовались по назначению, бюджетные средства оставшиеся неиспользованными на банковских счетах, в конце года были направлены на аккредитивные счета.

Наряду с этим доходный потенциал внебюджетной деятельности был использован не в полной мере. Накопления и иные поступления не отнесены к доходам государственного бюджета, расходы профинансированы за счет других статей, если они не предусмотрены сметой, остаточные средства, не соответствующие требованиям единой бюджетной классификации, не возвращены в государственный бюджет (или не возвращены вовремя).

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