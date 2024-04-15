Депутат Милли Меджлиса внес ясность в вероятность подорожания доллара в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Доллар вновь укрепляется на мировом рынке. За последний месяц евро потерял в цене около 3 процентов по отношению к доллару. В настоящее время чтобы купить 1 евро, нужно заплатить в общей сложности 1.062 доллара. Укрепление доллара связано с тем, что на фоне региональных конфликтов инвесторы все больше инвестируют в американские деньги, а также наблюдающимся оживлением в экономике США.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети написал член комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.

Он отметил, что в марте этого года в США было создано 303 тысячи дополнительных рабочих мест. Целевой диапазон темпов инфляции близок к 2 процентам. Доллар также укрепляется по сравнению с большинством других корзинных валют.

"Может ли доллар подорожать и в Азербайджане? Курс маната по отношению к доллару будет зависеть от состояния платежного баланса, а точнее от цены на нефть, как отмечалось в заявлении ЦБА об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2024 год.

Следует еще раз отметить, что несмотря на то, что валютное предложение и спрос фискального сектора, а также курсовые ожидания экономических субъектов сгруппированы как основные факторы, влияющие на равновесие на валютном рынке, очевидно, что эти показатели также будут напрямую зависеть от волатильности на энергетическом рынке.

Как видно, и в этом году наши нефтяные доходы, а точнее баланс на энергетических рынках, будут основным фактором, влияющим на курс маната. Заявление ЦБА о необходимости вмешательства в валютный рынок для достижения операционных целей по курсовой политике свидетельствует о том, что в случае серьезной волатильности на энергетическом рынке могут быть использованы валютные резервы. Так что даже в 2024 году курс маната будет напрямую зависеть от позиции Центробанка Азербайджана", - говорится в публикации В.Байрамова.

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